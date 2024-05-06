"Спасите от таджиков!" Город затопило нашествие. Местные уже задумываются - А что лучше? Раньше или сейчас? Мое отношение к Александру Григорьевичу - неоднозначное.
Мариупольцы: "Лучше бы нас освободила Беларусь!"
Комментарии
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Галина 123
Бардак всероссийского масштаба из-за огромной территории или всё-таки с умными, порядочными, компетентными руководящими кадрами беда...
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11 час.
г
галина
Нам надо брать пример с Беларусии. И пора ужесточить закон о мигрантах. В России их распустили. Никакого гражданства, никаких пособий и никаких браков.
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6 час.
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