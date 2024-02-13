В России изменился размер МРОТ и порядок выплаты пособия по уходу за ребенком

Федеральным законом от 27.11.2023 года № 548 «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» и признании утратившим силу статей 2 и 3 Федерального закона «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» и о приостановлении действия отдельных положений» с января 2024 года установлен новый размер минимальной зарплаты — 19 242 рублей в месяц.