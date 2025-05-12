Сенатор Джабаров: Россия готова к переговорам и не раз об этом говорила

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT отметил, что предложение президента России Владимира Путина о возобновлении переговоров с Украиной демонстрирует стремление страны к миру.
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