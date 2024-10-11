Путин: Россия открыта для обсуждения нового миропорядка

Международные отношения вступили в эпоху коренных изменений, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития» в Туркменистане.
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