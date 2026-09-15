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Мировое обозрение

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«Зима близко»: Почему Украина может отказаться от ударов по энергообъектам России

«Зима близко»: Почему Украина может отказаться от ударов по энергообъектам России

Киев может пойти на фактическое энергетическое перемирие с Москвой, и причина тому — вовсе не внезапное миролюбие, а холодный расчёт собственных возможностей.

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