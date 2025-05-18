В Нижневартовске планируют создать первый в Сибири музей народного судостроения

В Нижневартовске, одном из крупнейших городов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, планируется строительство первого в Сибири тематического музея, посвященного народному судостроению, сообщает ТАСС.
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