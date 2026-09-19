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Спорт Уик-Энд

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Сборная Аргентины крепит позицию левого защитника - что сказал тренер «Зенита» Семак о вызове Веги в стан вице-чемпионов мира

Сборная Аргентины крепит позицию левого защитника - что сказал тренер «Зенита» Семак о вызове Веги в стан вице-чемпионов мира

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, как в команде отреагировали на первый в карьере вызов в сборную Аргентины защитника «сине‑бело‑голубых» Романа Веги.

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