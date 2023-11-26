Анонс зимнего городка, откровения сантехника, пожар в травмпункте: что читали уссурийцы

Не пью на работе и постоянно учусь: откровения современного сантехника из УссурийскаСлесарь-сантехник из Уссурийска Виталий Бегени всем своим видом и образом жизни ломает выстроенные советскими годами стереотипы про сантехников.
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