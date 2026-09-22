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Автобус номер 13, страшилка

Автобус номер 13, страшилка

Дождь со снегом начался около полуночи, когда последний законный трамвай с лязгом и снопом синих искр уполз в сторону депо, оставив рельсы блестеть мертвыми ледяными жилами.

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