Автобус номер 13, страшилка

Дождь со снегом начался около полуночи, когда последний законный трамвай с лязгом и снопом синих искр уполз в сторону депо, оставив рельсы блестеть мертвыми ледяными жилами.
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