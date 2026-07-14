Военкор предупредил о многоуровневых схемах Киева после предотвращения ФСБ теракта

Военный корреспондент Евгений Поддубный в мессенджере «Макс» прокомментировал предотвращение Федеральной службой безопасности (ФСБ) России масштабного теракта на территории Московской области — Киев планировал с помощью FPV‑дронов поразить сразу несколько критически важных целей.
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