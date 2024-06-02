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Кьеллини об Италии в ЛЧ: «Нужно немного удачи, «Интеру» не повезло в этом году – они заслужили победу над «Атлетико». Скоро итальянский клуб выиграет турнир, надеюсь»

– Когда мы увидим, как итальянский клуб выиграет Лигу чемпионов? –  Это не займет много времени. «Интеру» в этом году не повезло: они заслуживали победу над «Атлетико».

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