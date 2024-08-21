Россия повысит боеготовность Северного флота и усилит арктическое судостроение

Укрепление военного потенциала России и повышение боеготовности Северного флота являются приоритетными задачами по обеспечению национальных интересов в Арктике, заявил помощник президента Николай Патрушев в ходе визита в Мурманск.
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