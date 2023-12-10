Близнецам можно отправиться в путешествие, а Львам нельзя спешить с выводами: ежедневный гороскоп от Василисы Володиной на 11 декабря 2023 года для всех знаков зодиака Анастасия АндрееваПопулярная телеведущая и астролог Василиса Володина разработала точный гороскоп на понедельник, 11 декабря.
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