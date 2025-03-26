Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выступил с предложением использовать формы обращения «товарищи» или «коллеги», избегая обращений «господа».
Володин призвал депутатов обращаться друг к другу «товарищ»
Комментарии
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БВ
Борис Выдрин
Товарищи не занимаются травлением партнеров пальмовым маслом.
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3 час.
AK
Alexander Kneper
Александр Книппер Точно. Пещерянская - ты это пещерный враждебный России атавизм!
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2 час.
ВТ
Вячеслав Тарасов
Что, по уразумению Володина, должно было измениться в жизни россиян в результате этой "инициативы"?
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20 мин.
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