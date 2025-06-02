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Илсөя Бәдретдинова кәеф булганда да, булмаганда да тыңларлык җыр яздырган

Илсөя Бәдретдинова кәеф булганда да, булмаганда да тыңларлык җыр яздырган

Илсия Бәдретдинованың «Төшләремә керәсең» җыры музыкаль мәйданнарга чыкты «Юлда барганда, бакчада эшләгәндә, кәеф булганда һәм булмаганда да… Теләсә нинди вакытта тыңлар өчен язылган җыр бу! Табиблар тәкъдим итә», – дип яза җырчы социаль челтәрдәге сәхифәсендә.

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