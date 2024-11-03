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Спички - не игрушка

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Получится ли у нас переформатировать Украину, переформатировать украинцев

Получится ли у нас переформатировать Украину, переформатировать украинцев

Александр Ставер В последние дни я наблюдаю интересную ситуацию в информационном пространстве. Практически нет ни одного СМИ или серьезного интернет-канала, где бы не публиковались материалы о зверствах ВСУ в Курской области, о разрушенных храмах, о мародерстве украинских солдат и офицеров, о продаже предметов культа на украинских площадках.

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Комментарии
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Александр Рус
а это хорошо,когда наши люди мирные гибнут?мы не такие,как они?да разъебашить всю эту укропедерастию и все
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31 мин.
Семен Демин
Мирные гибнут с обеих сторон. Это война.
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30 мин.
Александр Рус
да мне по хрену на хохлов,если они ипанутые,мне наших жалко
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29 мин.

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