Гепатолог Мациевич объяснила, что происходит с печенью у людей с синдромом Жильбера

Синдром Жильбера связан с печенью, а этот орган — один из самых важных в человеческом теле. Что на самом деле означает этот диагноз и стоит ли его бояться? На эти вопросы ответила врач-гепатолог, эксперт телеканала «Доктор» Мария Мациевич.