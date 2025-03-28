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Гепатолог Мациевич объяснила, что происходит с печенью у людей с синдромом Жильбера

Гепатолог Мациевич объяснила, что происходит с печенью у людей с синдромом Жильбера

Синдром Жильбера связан с печенью, а этот орган — один из самых важных в человеческом теле. Что на самом деле означает этот диагноз и стоит ли его бояться? На эти вопросы ответила врач-гепатолог, эксперт телеканала «Доктор» Мария Мациевич.

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