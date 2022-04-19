В Москве полицейскими задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности с оборотом около 2 млрд рублей

В Москве полицейскими задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности с оборотом около 2 млрд рублей

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве пресечена незаконная банковская деятельность.

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