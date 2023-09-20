Щелчок по носу Зеленскому

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Леонид Ла Рошель

Мля, детский сад, штаны на лямках - в щелбаны играем? Разборки хозяев с наркоманом - история наверное интересная, но не стоит рассчитывать на проявление каких-либо человеческих чувств у хозяев этого наркомана. Нам надо дать ему в грызло так, чтобы зубы из прямой кишки доставали. А мы всё в хороших играем. Все наши СМИ криком кричат - Зеля военный и гражданский преступник, по его приказу уничтожаются мирные жители и дети, но офис наркомана на Банковой стоит нетронутый, штаб ВСУ там же в центре то же, всякие усраинские испражняющиеся головы неплохо живут и продолжают гадить в инфополе. Наказывать надо за деяния, безнаказанность порождает чувство вседозволенности и "потерю берегов". И это не только в отношении усраины, но и во внутренней политике, в отношении ослоё..ов-кишлачников.