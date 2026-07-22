Не спасли в Турции: стало известно, как умер актёр из «Глухаря» Чигров

20 июля 2026 года остановилось сердце талантливого российского актёра Юрия Чигрова. Он ушёл на 78-м году жизни, оставив после себя десятки ярких ролей в любимых народом сериалах и одну, возможно, самую пронзительную киноработу, увидевшую свет незадолго до его смерти.