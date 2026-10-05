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Специалист объяснил, как правильно заряжать смартфон

Специалист объяснил, как правильно заряжать смартфон

Современные устройства контролируют процесс и прекращают подачу тока при достижении полного заряда Полная зарядка смартфона до 100% не представляет опасности для устройства.

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