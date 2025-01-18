Болтон: для Украины плохие новости в том, что Трамп намерен покончить с конфликтом независимо от условий его завершения

Экс-советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в интервью японскому общественному телевидению заявил, что Дональд Трамп, который 20 января должен вступить в должность президента США, хочет как можно скорее завершить конфликт на Украине, однако сами условия завершения этого конфликта его интересуют мало.
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