Болтон: для Украины плохие новости в том, что Трамп намерен покончить с конфликтом независимо от условий его завершения

Экс-советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в интервью японскому общественному телевидению заявил, что Дональд Трамп, который 20 января должен вступить в должность президента США, хочет как можно скорее завершить конфликт на Украине, однако сами условия завершения этого конфликта его интересуют мало.