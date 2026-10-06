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Суд заочно арестовал режиссера Лошака по делу об оправдании терроризма

Суд заочно арестовал режиссера Лошака по делу об оправдании терроризма

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал журналиста Андрея Лошака (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) по делу об оправдании терроризма.

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