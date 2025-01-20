Трамп вступает в должность. Что будет дальше? Дугин объяснил: "Путину Путиново, русское"

Инаугурация президента США Дональда Трампа состоится сегодня. Целый ряд экспертов настаивали, что к этой дате Киев попытается превратить жизнь мирного населения России в ад – и штурмами в приграничной зоне, и обстрелами, от БПЛА до ракет…Действительно, сегодня Киев предпринял попытку атаковать – сбиты и приземлены более 30 беспилотников в нескольких регионах.