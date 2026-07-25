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В Москве раскрыли убийство 25-летней давности

В Москве раскрыли убийство 25-летней давности

Столичные следователи распутали преступление, которое оставалось нераскрытым с сентября 2001 года. Как сообщили в пресс-службе столичного главка СК, обвиняемый в убийстве сотрудника газеты «Московские новости» арестован.

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