В Москве раскрыли убийство 25-летней давности

Столичные следователи распутали преступление, которое оставалось нераскрытым с сентября 2001 года. Как сообщили в пресс-службе столичного главка СК, обвиняемый в убийстве сотрудника газеты «Московские новости» арестован.
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