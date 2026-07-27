📷⚡️В зоне специальной военной операции зафиксировано боевое применение нового ударного БПЛА самолетного типа К-8 «Двушка», разработанного инженерами из Новороссийска.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
📷⚡️В зоне специальной военной операции зафиксировано боевое применение нового ударного БПЛА самолетного типа К-8 «Двушка», разработанного инженерами из Новороссийска.