«Одна из сильнейших фигуристок мира»: как победа Трусовой на «Мемориале Дениса Тена» восхитила всех

Александра Игнатова (Трусова) приняла победу на «Мемориале Дениса Тена» предельно спокойно. По словам фигуристки, она сильно нервничала перед произвольной программой, поскольку только первое место позволяло возглавить список запасных на этапы Гран-при.
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