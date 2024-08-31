Как отпраздновать День Барнаула и не пропустить самые лучшие и интересные события?

Жителей города ожидает много разных интересных мероприятий, мы поможем в них разобраться 31 августа Барнаул отмечает День рождения - 294-летие! Мы собрали всю афишу праздника в один удобный Telegram-бот - переходите, читайте и планируйте, как будете проводить День города! Ранее amic.