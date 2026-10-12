Гастролёры с ловкими руками: в России накрыли банду карманников из 11 человек

Гастролёры с ловкими руками: в России накрыли банду карманников из 11 человекЕкатеринбург столкнулся с классической, но от того не менее дерзкой схемой: в город нагрянула целая организованная группа карманников, для которой чужие кошельки и телефоны были не случайной добычей, а поставленным на поток промыслом.