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Живая Кубань

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Гастролёры с ловкими руками: в России накрыли банду карманников из 11 человек

Гастролёры с ловкими руками: в России накрыли банду карманников из 11 человек

Гастролёры с ловкими руками: в России накрыли банду карманников из 11 человекЕкатеринбург столкнулся с классической, но от того не менее дерзкой схемой: в город нагрянула целая организованная группа карманников, для которой чужие кошельки и телефоны были не случайной добычей, а поставленным на поток промыслом.

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