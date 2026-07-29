Муж солгал в суде, пытаясь помочь жене

В Ноябрьске завершилось следствие по уголовному делу о ложных показаниях в суде. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, в январе 2026 года обвиняемый, являясь свидетелем по уголовному делу в отношении своей супруги, в ходе предварительного следствия дал показания, изобличающие ее в совершении преступлений.