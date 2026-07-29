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РИА Новый день

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Муж солгал в суде, пытаясь помочь жене

Муж солгал в суде, пытаясь помочь жене

В Ноябрьске завершилось следствие по уголовному делу о ложных показаниях в суде. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, в январе 2026 года обвиняемый, являясь свидетелем по уголовному делу в отношении своей супруги, в ходе предварительного следствия дал показания, изобличающие ее в совершении преступлений.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
По Конституции РФ, лицо вправе не свидетельствовать против себя и близких родственников !!!!
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1 м.