Гол Орлова не помог «Каролине» уйти от поражения в матче с «Питтсбургом»

«Каролина» потерпела третье поражение в последних четырех матчах, уступив «Питтсбургу». В ночь на 27 марта в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимали «Каролину Харрикейнз».
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