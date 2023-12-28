Политолог: «Очень важно, что мы получили статус кандидата, но допущена большая ошибка»

Получение Республикой Молдова статуса страны-кандидата на вступление в Европейский союз и начало переговоров о вступлении являются важным достижением прошедшего года, но на этом фоне внутренние проблемы страны кажутся отодвинутыми на второй план.
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