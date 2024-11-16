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Глава крымского парламента Константинов озвучил план спасения Украины

Глава крымского парламента Константинов озвучил план спасения Украины

Председатель парламента Республики Крым Владимир Константинов заявил, что для спасения государственности Украины киевским властям необходимо провести референдум, внести изменения в конституцию о защите русского языка, а также признать ДНР, ЛНР, Крым, Запорожскую и Херсонскую области российскими.

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