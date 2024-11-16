Председатель парламента Республики Крым Владимир Константинов заявил, что для спасения государственности Украины киевским властям необходимо провести референдум, внести изменения в конституцию о защите русского языка, а также признать ДНР, ЛНР, Крым, Запорожскую и Херсонскую области российскими.
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