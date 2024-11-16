Глава крымского парламента Константинов озвучил план спасения Украины

Председатель парламента Республики Крым Владимир Константинов заявил, что для спасения государственности Украины киевским властям необходимо провести референдум, внести изменения в конституцию о защите русского языка, а также признать ДНР, ЛНР, Крым, Запорожскую и Херсонскую области российскими.