БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Зурабишвили переживает, что «сексуальный насильник» Трамп на нее ноль внимания

Зурабишвили переживает, что «сексуальный насильник» Трамп на нее ноль внимания

Персональная грузинская мечта наследницы сбежавших из Тбилиси меньшевиков пока не сбывается Станислав Тарасов На фото: экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили (Фото: AP/TASS) Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили «по блату» оказалась в зале инаугурации Дональда Трампа, но, не получив доступа к нему, призвала «защитить страну от России», что стало вызывать исторические ассоциации.

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