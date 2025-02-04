Зурабишвили переживает, что «сексуальный насильник» Трамп на нее ноль внимания

Персональная грузинская мечта наследницы сбежавших из Тбилиси меньшевиков пока не сбывается Станислав Тарасов На фото: экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили (Фото: AP/TASS) Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили «по блату» оказалась в зале инаугурации Дональда Трампа, но, не получив доступа к нему, призвала «защитить страну от России», что стало вызывать исторические ассоциации.