УМВД: напавшие в Астрахани на тренеров «Ленинградца» задержаны

ФК «Ленинградец»: угрозы жизни Евсееву и Шмарко нет. Как сообщал ПУНКТ-А ранее, в Астрахани произошло нападение на тренерско-административный штаб футбольного клуба «Ленинградец», в том числе и на главного тренера – в прошлом игрока сборной России Вадима Евсеева.