❗️🇺🇦Укросамка богомола из антинациональной полиции совместно с геноцидниками решили попробовать выполнить план просроченного 😂 по набору "добровольцев" , но Тарас оказался не из робких.
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❗️🇺🇦Укросамка богомола из антинациональной полиции совместно с геноцидниками решили попробовать выполнить план просроченного 😂 по набору "добровольцев" , но Тарас оказался не из робких.
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