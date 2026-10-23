В Башкирии 43-летняя женщина похитила собственную 18-летнюю дочь ради денег, которые полагались девушке после гибели отца.
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