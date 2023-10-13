Эвпалинов тоннель – наследие древнего архитектора

Подземные строительные работы вести гораздо сложнее по сравнению с наземными. Но древние памятники архитектуры, сохранившиеся до наших дней, доказывают, что при желании и наличии умений можно создать нечто шедевральное и функциональное.
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