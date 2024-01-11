Кандидат в президенты Финляндии Стубб пообещал не общаться с властями РФ

Кандидат на пост президента Финляндии от правящей Коалиционной партии Александр Стубб заявил, что в случае победы на выборах не будет поддерживать диалог с руководством РФ до окончания конфликта вокруг Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии