Нардеп Безуглая написала заявления на Сырского и Залужного в СБУ и Минобороны

Народный депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая сообщила, что написала заявления в Службу безопасности Украины и министерство обороны на главнокомандующего армией страны Александра Сырского и его предшественника на данной должности Валерия Залужного.
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