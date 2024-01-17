Структура честной власти — какой ей должно быть Михаил Делягин Сколько министерств необходимо России, чтобы нормально управляться Структура любой организации (как и любого живого организма) определяется выполняемыми ею функциями.
Структура честной власти — какой ей должно быть
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Игорь Матыс
В советское время, по которому я совершенно не ностальгирую, в нашем городе было 2 Больших дома - Обком и горком партии и 3 районных совета народных депутатов. При Ельцине тоже. Сейчас едешь по центру - кинь палку- попадешь в какое-нибудь управление, комитет и прочая. Их зачем так много развели? Отреставрировали здание старейшей больницы, где лечился Распутин. Что там? Прокуратура. Больниц то с избытком, а вот бедным прокурорским местов сидячих на хватат. Вот не хватат! Изъяли гостиницу в 6 этажей, отремонтировали, теперь таи несколько каких-то комитетов. При этом кричат, что городу не хватает гостиниц. господин нащ губернатор уже сколько лет носится с влажной идеей строительства самого дорого! кампуса в России, за 34 миллиарда! Причем, это не кампус в правильном его понимании, где институты , лаборатории, библиотеки и общежития находятся на оной территории. Будет строиться коммерческая, платная общага, которая, по окончании строительства, явно перейдет в чью-то собственность, примеры в городе есть, и, как ни странно, все давние друзья губернатора. А наш то с такой радостью докладал об этом кампусе Самому! Река пересыхает, зато отгрохали 4х ярусную бетонную набережную, которой кичатся со страшной силой, на которой невозможно находиться ни летом - от зноя, от которого укрыться негде, ни зимой - сдувает. 4 яруса и ручеек из когда-то судоходной реки. И ни городу, ни области дела нет - не их компетенция. С декабрьских снегопадов до сих пор не вычистили город, оба молчат. Вопрос: а где они? Мэр тут о правую рученьку посидел с самим. Когда же Путин и страна будут жить в одной стране? Как бы не относиться к Горбачеву и Ельцину, но перед их визитами канализационные люки не заваривали и по предполагаем маршрутам жильцам не запрещали подходить к окнам, да и автоматчики на крышах не стояли. Даже ДАМ, возвращаясь из соседнего города, просто проехал с тремя машинами Гаи, а уж те оба просто выходили в народ. Да, с охраной, но выходили. А сейчас у Путина своя страна, рассказанная ему кем то, а у народа своя, в которой он живет
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13 час.
ЮВ
Юрий Во
Оптимизация структуры Власти возможно только после ухода Путина. Ведь Путин строил нынешнюю структуру почти четверть века. Просто так сломать или кардинально перестроить эту структуру Путин не в состоянии. Просто в силу возраста и всех внутренних комплексов, которые характеризуют пожилого человека.
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12 час.
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