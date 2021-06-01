Россия устала терпеть выходки Эстонии: как Москва наказывает Таллин

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаРоссия устала терпеть выходки Эстонии: как Москва наказывает Таллин Таллинн обращается к Кремлю с призывом о сотрудничестве но вводит глупые ограничения в отношении России.Вернуться к статье5913НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVGVasily GolovС01.06.2021г Россия открывает регулярные автобусные рейсы Таллин-Санкт-Петербург.Для чего?Людмила РедькоДа пусть эсты съездят в Питер, жалко что-ли? Поплачут потом в подушкуNNataДенежку какую-никакую оставят. Мы то точно к ним не поедем.VGVasily GolovНе пустят,точнее.NNataА мы и не рвемся. Что там такого, чего у нас нет? Лучше в Польшу съездить - и посмотреть есть что и с сувенирами интересными можно вернуться. Язык понятный. Заигрались они в своей песочнице, да просмотрели, что песка почти не осталось, формочки потеряны, да и сами особо ни кому не нужны.Natalija OsmininaТак в Эстонии почти половина русских. Можно и по-русски говорить. А в Польше уже все русский язык забыли, надо прислушиваться, улавливать схожесть с древнерусским.NNataВ Литве я встретилась с молодежью из Эстонии. Да, они говорили по русски, но с акцентом и частично , т.е. речь была русско-эстонская. Самое смешное. что когда мы не могли понять друг-друга, то искали польские слова. В Польше в этом отношении проще.Natalija Osminina"Молодежь из Эстонии" - это этнические эстонцы? Эстонская молодежь знает русский? Я в шоке. Они что, в торговле работают? В системе обслуживания? Я говорю про РУССКИХ, которых в Эстонии во многих городах, граничащих с Россией не менее 60%. И какое отношение старославянский имеет к финоугорскому? Эстонцы учили польский?NNataТуристическая группа старшеклассников. Мы разговаривали о достопримечательностях старого Вильно. Обменялись мнениями по некоторым общим вопросам. Ну, а какая связь между языками - понятия не имею - не лингвист, просто случай из прошлого(до пандемийное).Natalija OsmininaЗначит, Вы разговаривали не с эстонцами, а с литовцами, которые, проживая в Вильнюсе, знают польский "по умолчанию". Потому что польский относится к группе славянских языков, а эстонский- к финоугорской группе, в котрую входит кроме него еще финский и венгерский. Сами понимаете, в нем нет не единого слова похожего на польский. И знать эстонцы польский язык не могут априори.NNataНаташ, а вы когда нибудь кого-то кроме себя слышите? Ребята - эстонцы, они только приехали в Вильно. а я уже уезжала в Минск. По русски они говорили, не чисто и не все, но очень дружно обсуждали, так как те кто не понимал и не говорил им переводили другие, кто был в теме. Ребята, которые поддерживали разговор, если не могли подобрать слово на русском , то пытались в тех языках что знали найти аналог, даже какие-то английские слова находили. Ну, так понятнее? Но разговаривали на русском с большим удовольствием, а нахождение слов-аналогов, приводило вообще в восторг.Natalija OsmininaСлышу))) А Вы, кстати, где живете? Какое у Вас гражданство?NNataживу в Минске. гражданство РФ.Natalija OsmininaНа английский переводить - это нормально. Но не на польский)) Это смешно. Всю жизнь живу в Литве. И естественно в курсе обстановки в Латвии и Эстонии. В Эстонии даже в Советское время не то, что дети, даже взрослые, отказывались говорить на русском. Даже продавцы с гримасой из себя русские слова выжимали . Так что Вы, действительно меня потрясли. Отсюда и сомнения. И по-моему они оправданы)))Natalija OsmininaВозможно, это была смешанная группа из литовцев, латышей и эстонцев. И литовцы переводили на английский эстонцам, а сами искали исходники в польском (из тех, кто живет в Вильнюсе и общается с поляками). А выехали они из Таллинна, где был общий сбор, типа молодежного лагеря.. Поэтому и сказали, что эстонская группа.NNataХорошие ребята.Активные, дружные, позитивные.NNataЗнаете, в годы моей советской молодости, ребята ездили по молодежным путевкам в Литву. Нахлебались впечатлений! Там и разговаривать с ними отказывались - типа не понимают, в кафе разные ситуации неприятные случались и от прохожих слышали- "вам аккупантам ". Во все времена и во всех странах живут разные люди и под одну гребенку не стоит грести. А я очень люблю Вильно и внуки мои про него говорят - город сказка. Правда уже второй год не получается съездить.Natalija OsmininaЕсл сравнивать русофобию среди населения Эстонии, Латвии и Литвы, то ВСЕГДА, и во времена Советской власти и до сих пор они ОДНОЗНАЧНО выстраивались в той динамике, в которой я их перечислила. Хуже всего к русским относились в Эстонии, потом в Латвии и лучше всего в Литве. Это подтвердит любой, кто был в трех республиках, а в особенности ЖИЛ.NNataЯ в советское время объездила восток страны, запад был для меня только Беларусь. Здесь я родилась, здесь родные и близкие. Последние 15 лет стала путешествовать по европейской составляющей моего мира - Литва (места родные, места моих предков), Польша (то же самое), Германия - интересна для сравнения. Но чаще Польша и Литва - ближе по духу и настроению. Но, заметила одну интересную особенность - торговаться при покупке сувениров или на развале художников лучше на польском - экономически выгоднее.Natalija OsmininaЭто только в регионах, близких к Вильнюсу и к границе с Белоруссии - тех места, что когда-то были польскими и до сих пор населены поляками. Я живу в Клайпеде. У нас польский не понимают.NNataЗнаю. Как-то общалась в поездке с девушкой-врачом из Вильнюса. Узнала много интересного о том, что стараются лишний раз не поднимать на поверхность. Друзья у нас живут в Тракае, они этнические поляки. Глубже в страну не ездила, если только обзорно. Красивые места, интересная история, архитектура. Жалко только, что и у нас и вас многое ветшает. Кризис.Natalija OsmininaВетшает? Наоборот. Строится всё и обновляется, и в Вильнюсе и в Клайпеде. Причем, на глазах, не успеваешь отслеживать.NNataЯ два года не была. Может быть. Но в последний приезд очень расстроилась по двум причинам : 1. было слишком много китайских туристов в старом городе и старые камни пахли, нет не пахли, а от них ужасно несло канализацией, 2. опять же в старом городе , несколько зданий "меняли кожу" , в том числе и костел, хотя служба в нем велась. Как раз выходила после венчания компания молодежи, кажется спортсмены - высокие стройные девушки и такие же молодые люди. Интересное решение как архитектурное, так и коммерческое это дворе Пацов. Получилось очень стильное место.После этой пандемии , вообще не ясно когда еще раз смогу поехать.С этими сан.заставами, вакцинами и прочими прелестями.Natalija OsmininaВ Вильнюсе сама давно не была, знаю о его строительстве и модернизации по рассказам знакомых.NNataДа уж, эта пандемия все карты всем спутала.ЕШЕлена ШахА я против)... В Эстонии относились лучше всего, а в Литве - хуже. Я из Эстонии.Natalija OsmininaПри Советской власти литовцы, отправляя туристическую группу в Эстонии предупреждали, что эстонцы с вами могут вообще не ответить на ваш русский вопрос, или послать в противоположную сторону, если будете спрашивать дорогу и потому надо спрашивать минимум у трех человек. Вот со всем этим мы столкнулись воочию в Таллинне. То, что Литва - единственная страна из трех прибалтийских дала русским гражданство, Вам ни о чем не говорит? То, что смешанных браков между литовцами и русскими в Литве больше, чем даже на Украине или любой другой республике бывшего СССР, Вам тоже ни о чем не говорит? Может это объясняется и тем, что исторически Литва - единственная из трех прибалтийских , была близка к России (Великое Княжество Литовское и Русское), как и литовский язык, который в своей основе древнеславянский и близок к санскриту (как индоевропейский). И даже латышский сильно отличается от литовского в этом смысле в худшую сторону. И латыши говорят на русском с гораздо более сильным акцентом, чем литовцы. Многие литовцы, вообще, говорят на русском почти без акцента. Видимо, потому, что они к русским плохо относятся?))) Даже сравнивать с эстонцами невозможно, которые живут своим миром, который к русским не имеет никакого оношения, ни по языку, ни по общей культуре.ЕШЕлена ШахНу... у Вас свои воспоминания/впечатления/выводы, а у меня свои... Ни разу не видела и не слышала, чтобы спрашивающих/просящих на русском в Таллинне отправляли в другую сторону (а вот в Белоруссии лично меня - несколько раз)... Дала гражданство или не дала - это зависело от того, кто пришел к власти... Статистики по бракам не знаю - но вряд ли так, как считаете Вы (а в Белоруссии тоже меньше?.. и в Белоруссии или на Украине еще вопрос кто как себя записал... на примере моих подруг-полукровок, вышедших замуж за литовцев - ну ничего даже близко к лояльному отношению не было)... Первый раз слушу, что латышский сильно! отличается от литовского в "худшую" сторону... Многие эстонцы, латыши, литовцы, белоруы, казахи, грузины и проч. тоже говорили и говорят на русском (почти) без акцента... Не забывайте, что исторически территория Эстонии тоже была в Российской империи... А уж об отношении к русским и России в современных условиях я вообще молчу - какая прелесть((, которую Вы так рьяно защищаете.Natalija Osminina«Ни разу не видела и не слышала, чтобы спрашивающих/просящих на русском в Таллинне отправляли в другую сторону» - Ну, раз даже в туристическом агентстве нас предупредили, то, наверное, такое случалось очень часто. И мы как раз с этим столкнулись, спасибо агентству, переспросили в какую сторону идти три раза. Один раз, вообще, тетка шарахнулась от нашего вопроса на русском, молча скривив губы. «Статистики по бракам не знаю - но вряд ли так, как считаете Вы». - Причем тут статистика, если в Клайпеде редкая семья не из несмешанных браков. И все живут прекрасно, разводов меньше, чем в браках русских с русскими. В Вильнюсе тоже немало. А по всей другой Литве – так там и русских не было. Разве что немного в Шяуляй, ну, и в Игналине (где была атомная станция) - так там весь город из русскоязычных. «Первый раз слышу, что латышский сильно! отличается от литовского в "худшую" сторону» - Но литовцы не понимают латышского языка. При разговорах вынуждены переходить на нейтральный – русский или английский. « Многие эстонцы, латыши, литовцы, белорусы, казахи, грузины и проч. тоже говорили и говорят на русском (почти) без акцента..» - Вы шутите однако? Даже у белорусов сильный акцент, а у латышей – ужасный. Насчет казахов не знаю, не встречала, а насчет грузин – не рождался еще такой грузин, который говорил бы по-русски без сильнейшего акцента. Может, у Вас проблемы со слухом? «Не забывайте, что исторически территория Эстонии тоже была в Российской империи...» - Вы опять все путаете. Эстония и Латвия были в составе Российской империи, как Эстляндия и Лифляндия – колонии России, купленные Петром. А Литва, единственная была самостоятельным государством. Когда-то в составе Речи Посполитой, а какое-то время союзным государством с Россией. И нередко литовские княжны роднились с русскими царями. Вы знаете хоть один подобный случай с латышами и эстонцами?))) Может как раз в этом причина ущербности латышей и эстонцев, заставляющих их так нелюбить русских?))) « А уж об отношении к русским и России в современных условиях я вообще молчу - какая прелесть((, которую Вы так рьяно защищаете». - Лично я не замечала плохого отношения литовцев к русским (за исключением крайне редких случаев проявления национализма).И это с учетом того, что я принципиально говорю только по- русски. Вы опять путаете народ с его правительством.Natalija OsmininaПо роду своей работы я лет 10 приглашаю к себе на тренинги русскоязычных со всего мира, большинство, разумеется, приезжают из России. Многие говорили, что боялись плохого отношения к ним литовцев. И все до единого (а их было около сотни человек) были поражены ХОРОШИМ отношением. Корректным, вежливым. Это не значит, что литовцы любят русских))) Просто ведут себя очень лояльно.Natalija OsmininaНаписав, что латышский язык сильно отличается от литовского "в худшую сторону" я имела в виду, что он меньше похож на русский - в литовском как минимум 30% слов имеют древнеславянские корни. Возможно поэтому у латышей такой сильный и грубый акцент. А что общего у эстонцев с русскими? Ничего. Разве только то, что когда-то Эстония была колонией России. Я чёт не пойму, о чем Вы спорите? Вы в Литве не жили, а спорите. Вам нравится жить в Эстонии? Вам нравятся эстонцы? И живите. И любите. И отстаньте от меня. Время отнимаете на всякую бредятину.ЕШЕлена ШахНу Вы и расписались! - делать нечего? Со многим могу поспорить на основаниие моего! личного опыта (например, "не рождался еще такой грузин, который говорил бы по-русски без сильнейшего акцента" - а я знаю таких, в ассортименте). О Литве имею представление не по "кто-то сказал/предупредил в агенстве") - бывала, в т.ч. и в семьях. Живёте в Литве? - живИте. И к Вам не приставала, а лишь выразила свое несогласие с тем, что самые((... - это эстонцы. Все, больше на Ваше умничанье не реагирую.Natalija OsmininaУ Вас и латыши без акцента говорят, и грузины в полном ассортименте. А эстонцы все как один любят русских. А верить то Вам с чего? Страница у Вас закрыта, ни возраста, ни фот-ки. От кого прячемся? От правды?)))ЕШЕлена ШахКакой же Вы скандальный и неприятный человек(... Фу(((...Natalija OsmininaДа Вы шо??!! А все мои последователи от меня в восторге. А их несколько миллионов на всех континентах: ну что же, у каждого свой вкус..: кому - литовцы, кому-эстонцы и грузины...ЕШЕлена ШахКорона не жмет? - "несколько миллионов"! последователей)))... Примите успокоительное и отдохните (но ночь, похоже, будет тяжелой - наверное, будут сниться злобные эстонцы, а также латыши и грузины с их грубейшим акцентом). Дискуссию (без перехода на личности) вести не умеете - в Вашем случае уже непоправимо. Пожалела, что задела такое((... Все!..Natalija OsmininaА чего ей жать? Сидит нормально. Даже красиво. Украшает, знаете ли. А насчет миллионов -не преувеличила ни на йоту. А то, что Вы меня не знаете, не делает Вам чести.NNataВсё правильно, ХЛЕБ за ЖИВОТОМ НЕ ХОДИТ.Вальдемар"Я посетил международный экономический форум в Петербурге , который проходил 6-8 июня этого года." Это что за лажа? Сегодня во дворе 01.06.2021, а он уже побывал на экономическом форуме 6-8 июня этого года. Эта статья с большой бородой. Что аффтор курит? Напишите нам!!!!кормчийЭтой статье - в обед 40 лет !ИЯИгорь ЯковлевНевозможно нарадоваться на эстооонцев)) Главное чтобы амерские шавки не останавливались в своём разорении! Так держать, ДБ!))Михаил ФадеевНадо всех проебалтов нах.... послать!!!mars_z СупруновКакие не далекие у нас руководители??? Им что-то платят и они забывают о своей Родине и своих гражданах!!! Если уж ввели какие-то ограничения или санкции против русофобских стран, так нужно это держать до полного исправления русофобов, а потом если решать отмену санкций или запретов, так предупреждать эти страны, типа Эстонии, Латвии и Литвы, что в случае каких-либо выпадов в сторону России, санкции и ограничения введут вновь и на длительное время!!! А таким поведением, как сейчас, Правительство лишь дискредитирует себя и государство в том числе!!!Анатолий Селивановпусть на телегах ездят по ж/дороге...............Николай ГорКто то видит эдэкватных руководителей? Только личные интересы-МОРЖА продадут мать родную.bianka БелаяНикаких " встреч". Как человек поступает с комаром, который зудит над ухом и норовит куснуть? Если не прихлопывает, то ставит сетку на окно, чтобы не залетали. Считаю, сетка и гуманно, и эффективно.Анатолий АнатольевПора прекращать ВСЕ отношения!!!!!Резидент 007Это надо сказать российским барыгам, которые за свою прибыль пойдут на любые сделки. Например. В 1995 г. Эстония неожиданно вышла на 5 место в мире по экспорту цветных металлов. И тогда этот процесс никто даже и не пытался остановить.АЮ МедведьКто такая эстония? Где это? Плевать на них. На карте мира и не найдешь, что это и где. Прекратить все отношения. Отозвать послов и закрыть все границы. Пусть там медленно но верно вымерают. Им туда и дорога.Елена Смирноваполностью согласна!!!БОБорис ОсиповЮрий НиколаевВот и ладненько! Хватит уже разговаривать с проебалтами как с детьми! Время пришло поговорить по взрослому!!! И маленькая цитата_____ А кто не согласен, отключим газ!!!виктор матвеевДавить чухонцев всеми способами, ни капли в рот, ни сантиметра в опу.Владимир ДомнинДьявол прячется в мелочах. Ложь всегда пройдет наружу. Какое право имеет Захарова наказывать другую суверенную страну, даже если она не нравится?Псевдоним ПсевдонимовЭстония суверенная ? Ну вы блин даёте)) Шестёрки прибалтийские вот и всё. Да и Захарова никого не наказывает, она лишь озвучивает линию МИДа. Так что не наговаривайте на женщину:)Владимир ДомнинА на Россию можно наговаривать? Россия никого не наказывает, она устанавливает ограничения в двусторонних отношениях.Псевдоним ПсевдонимовТак и я об этом. Ответная реакция только и всего.Виктор ТомилинРаз есть свой порт в Усть Луге, значит его надо загружать по полной, не смотря ни на Эстонию, ни на Литву.Natalija OsmininaТак даже Лукашенко не может возить весь свой груз через Усть Лугу, терминал еще не построен.Комментировать
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