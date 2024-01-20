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Мировое обозрение

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«Скрученная» власть на Тайване не позволит втянуть остров в войну

«Скрученная» власть на Тайване не позволит втянуть остров в войну

Вопреки паническим заявлениям заместителя председателя правящей Либерально-демократической партии Японии, бывшего премьер-министра Таро Асо о необходимости спешно готовить японские вооруженные силы к эвакуации с Тайваня ста тысяч граждан Страны восходящего солнца на случай «чрезвычайной ситуации», то бишь войны по итогам президентских и парламентских выборов, ситуация на острове остается спокойной.

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