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Дети из Белгорода, возможно, задержатся в Крыму

Дети из Белгорода, возможно, задержатся в Крыму

Изначально 100 человек приехали на 21 день, но могут пробыть на полуострове до начала лета. О достигнутых договоренностях с губернаторами и главами регионов рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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