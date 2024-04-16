Дети из Белгорода, возможно, задержатся в Крыму

Изначально 100 человек приехали на 21 день, но могут пробыть на полуострове до начала лета. О достигнутых договоренностях с губернаторами и главами регионов рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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