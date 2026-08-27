Слуцкий предложил не штрафовать за первое неопасное нарушение

Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести предупреждение вместо административного штрафа за нарушения, совершенные впервые и без вреда для жизни людей, окружающей среды, культурных объектов, имущества и государственной безопасности.
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