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ДумаТВ

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Слуцкий предложил не штрафовать за первое неопасное нарушение

Слуцкий предложил не штрафовать за первое неопасное нарушение

Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести предупреждение вместо административного штрафа за нарушения, совершенные впервые и без вреда для жизни людей, окружающей среды, культурных объектов, имущества и государственной безопасности.

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