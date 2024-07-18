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Льва Яшина признали лучшим вратарем всех времен

Льва Яшина признали лучшим вратарем всех времен

Журнал FourFourTwo представил список из 32 величайших вратарей всех времен. Лучшим из них признан советский голкипер Лев Яшин, который описывается как уникальный футболист, лучший русский игрок всех времен и непревзойденный вратарь мирового уровня.

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