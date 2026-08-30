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Налет украинских дронов на Россию: в Ленобласти горит промзона возле НПЗ, под Белгородом атаковали «скорую», есть жертвы

Налет украинских дронов на Россию: в Ленобласти горит промзона возле НПЗ, под Белгородом атаковали «скорую», есть жертвы

Украинские вооруженные формирования вновь атаковали территорию России дронами минувшей ночью. Основной удар в ночь на 30 августа пришелся на Ленинградскую и Московскую области, где подразделения ПВО успешно перехватили десятки вражеских дронов.

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