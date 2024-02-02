Агент Абаскаля: «Чувствуем полное доверие со стороны руководства «Спартака» и «Лукойла»

Тиму Мешеде задали вопрос о будущем испанского специалиста в московском клубе. «Абаскаль на 100 процентов принадлежит только «Спартаку», и мы чувствуем полное доверие со стороны всего руководства «Спартака» и «Лукойла», – сказал Мешеде.