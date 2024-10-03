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Царьград

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"Проголосуйте за дочку": Новая схема мошенников с "конкурсами". В ход пошли украденные аккаунты

"Проголосуйте за дочку": Новая схема мошенников с "конкурсами". В ход пошли украденные аккаунты

Мошенники придумали новую схему для получения личных данных. Теперь они могут украсть аккаунты ваших родственников и попросить "проголосовать в конкурсе" за знакомых по ссылке, которая ведёт наивного пользователя в капкан злоумышленников.

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