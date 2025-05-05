Что посадить на участке в мае

Не забудем подбодрить тех, кто уже открыл садово-огородный сезон.фото: freepik.comАпрельские дожди, как бы они нас не расстраивали, потому что вот же было солнце, на самом деле приносят много пользы — они нам с вами поливают то, что мы любовно сажали под зиму, или то, что у нас на участке растет уже не первый год.